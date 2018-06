Giro d'Italia: oggi il via a Gerusalemme. Froome cade nella ricognizione

4 maggio 2018

Non inizia sotto i migliori auspici il Giro d'Italia di Chris Froome. Il britannico, capitano del Team Sky, è caduto mentre eseguiva una ricognizione della cronometro di 9,7 km che aprirà il Giro a Gerusalemme. Solo graffi per Froome, che ha riportato escoriazioni al ginocchio e al fianco destro, ma sarà regolarmente al via. Giro che rischia di essere già finito invece per Siotsou, gregario importantissimo per Pozzovivo nel Team Bahrain-Merida: Secondo i primi accertamenti, Siutsou, recente vincitore del Giro di Croazia, dopo la caduta ha rimediato la probabile frattura della terza vertebra. Davvero sfortunato il bielorusso che già l'anno scorso, al Giro di Slovenia, si era fratturato il femore ed era rimasto a lungo fermo. Per lui si paventò pure il ritiro dall'attività agonistica. Solo escoriazioni, invece, per Miguel Angel Lopez, caduto anche lui. Il colombiano, in una curva a sinistra a 3,5 chilometri dall'arrivo, è scivolato e ha perso il controllo della bici, finendo sull'asfalto.