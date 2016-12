Giro 2016, 16a tappa: squillo Valverde, crolla Nibali

24 maggio 2016

Altra giornata nera per Vincenzo Nibali che perde quasi due minuti dalla maglia rosa Steven Kruijswiijk e deve dire addio ai sogni di vincere il Giro d'Italia 2016. Dopo il giorno di riposo, la 16esima tappa è di Alejandro Valverde che vince allo sprint ad Andalo battendo proprio Kruijswijk e Zakarin, i tre grandi protagonisti di giornata; a circa 40" sono arrivati Ulissi, Chaves e Majka, poi, più staccati, Nibali e Pozzovivo.

Dopo il giorno di riposo sono ancora le montagne protagoniste nella 16esima tappa del Giro d'Italia, 132 km da Bressanone ad Andalo. Il gruppo non dà spazio, ogni tentativo di fuga viene annullato e la gara esplode già sulla prima salita, il Passo della Mendola: il primo ad attaccare è Vincenzo Nibali, la maglia rosa Kruijswijk, Valverde e Zakarin rispondono e con un'azione imponente scollinano a breve distanza dal gruppetto di testa e in discesa riprendono la fuga con Ulissi e la maglia bianca Bob Jungels.



Dietro il grande protagonista è il colombiano Esteban Chaves che, con Majka e Pozzovivo, riesce a ridurre il gap e a rifarsi sotto sulla salita di Fai della Paganella. Qui, a circa 11 km dal traguardo, Nibali perde le ruote di Valverde, Zakarin e Kruijswijk e poi viene raggiunto e superato anche dal gruppetto con Chaves, Majka, Jungels e Ulissi. Il trio di testa guadagna una trentina di secondi e arriva allo sprint dove Valverde centra abbastanza agevolmente il suo primo successo al Giro battendo la maglia rosa Kruijswijk e Zakarin. A circa 40" arrivano Ulissi, Jungels, Majka e Chaves mentre Nibali perde 1'47" e arriva rabbuiato insieme a Pozzovivo.



In classifica generale Steven Kruijswijk aumenta il suo vantaggio e ora ha 3 minuti su Chaves e 3'23" su Valverde; scende dal podio Nibali, quarto a 4'43", mentre quinto è il russo Zakarin a 4'50". Domani, mercoledì, la 17esima tappa: 196 km con partenza da Molveno e arrivo a Cassano d'Adda con gli ultimi 50 km interamente pianeggianti.