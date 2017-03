E' morto Romano Cenni lo storico patron di Pantani

13 marzo 2017

Era molto più di uno sponsor Cenni che insieme a Luciano Pezzi, aveva creduto in Marco Pantani dopo il terribile incidente della Milano-Torino 1995 e gli costruì attorno un gruppo che conquistò tutto a cavallo degli Anni Duemila. Già nel ciclismo con la Germanvox Wega negli Anni 60, con Taccone e Ritter, salì sul palcoscenico mondiale con la Mercatone Uno, diretta da Luciano Pezzi e con Giuseppe Martinelli in ammiraglia come direttore sportivo. Pezzi aveva anche un passato da ciclista e aveva corso nell’era di Coppi, Bartali e Martini.