Ciclismo: presentato il Tour del 2018

17 ottobre 2017

E' stata presentata martedì al Palais des Congrés a Parigi l'edizione numero 105 del Tour de France , che scatterà il 7 luglio dall'Isola di Noirmoutier, in Vandea, e si concluderà il 29 con la passerella nella capitale. La Grande Boucle 2018 prevede tanto pavè, per un totale di 21,7 chilometri, un record dal 1980, oltre a sei tappe di montagna tra La Rosie're, Alpe d'Huez e Col de Portet e l'inedito percorso non asfaltato sul Plateau de Glières.

Saranno 3329 i km in totale che metteranno a dura prova Froome e rivali. La grande novità è rappresentata dai 15 settori di pavè per 21,6 chilometri nella tappa che arriverà a Roubaix (tra i tratti più temibili, Camphin en Pevele, 1800 metri). La prima grande insidia alla terza tappa, con la cronosquadre Cholet-Cholet di 35 km che prevede anche un tratto impegnativo in salita: la carovana saluterà poi la Vandea, terra che ospita per la sesta volta nella storia la partenza del Tour (nessuna regione ha mai fatto altrettanto).



Dopo il primo riposo si affronta la prima tappa di salita, con quattro gpm fra cui l’inedito Plateau des Glières, 6 km all’11.2% di pendenza media. Il giorno seguente il primo arrivo in salita con una mini tappa di 108 km: Bisanne, Pré, Cormet de Roseland e La Rosière. Il trittico alpino si conclude con il traguardo dell’Alpe d’Huez, in una giornata con Madeleine e Croix de Fer in precedenza.



Dopo il secondo giorno di riposo spazio ai Pirenei con il tradizionale arrivo in discesa di Bagnères de Luchon, dopo aver scalato Portet d’Aspet, Menté e Portillon. La sfida seguente è una tappa extra ridotta: soli 65 km con Peyresourde, Val Louron e traguardo sul Col de Portet, in comune Saint Lary Soulan.



L’ultima sfida con le montagne è il terzultimo giorno, con Aspin, Tourmalet, Bordères, Soulor e Aubisque. La cronometro individuale di 31 km alla penultima giornata potrebbe riscrivere la classifica