Ciclismo, Mondiali su pista: un argento e due bronzi per l'Italia

1 marzo 2018

Buone notizie, dunque, per l'Italia da Apeldoorn. Michele Scartezzini è riuscito a portare a casa una medaglia d'argento clamorosa nello scratch, sorprendendo tutti. Per l'azzurro si tratta del miglior risultato in carriera. Il 26enne di Isola della Scala a inizio gara è andato in fuga col bielorusso Yauheni Karaliok e l'australiano Callum Scotson. I tre poi hanno guadagnato terreno, giocandosi il podio fino alla fine.



Soddisfazioni per gli azzurri sono arrivate anche nell'inseguimento a squadre. Oltre ad essersi messi al collo la medaglia di bronzo, battendo la Germania nella finale per il terzo posto, Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon hanno stabilito anche il nuovo primato italiano. Stesso risultato anche per le ragazze. Con Silvia Valsecchi al posto di Simona Frapporti e con Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster, nella "finalina" la squadra femminile ha conquistato il bronzo contro il Canada.