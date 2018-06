Ciclismo, la morte di Goolaerts: aperta un'inchiesta

9 aprile 2018

È stata aperta un'inchiesta e presto verrà effettuata l'autopsia in Francia sul corpo di Michael Goolaerts , 23enne corridore belga della Veranda's Willems-Crelan, morto per un arresto cardio-circolatorio durante la Parigi-Roubaix. Soccorso con un defibrillatore a bordo strada e poi trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Lille, è spirato nella tarda serata di domenica. Sagan, straordinario vincitore della Roubaix, ha commentato: " Sono estremamente triste. Tutti i pensieri e le preghiere sono per Michael ".

All the thoughts and prayers of the @BORAhansgrohe team and myself are with Michael Goolaerts. Such a sad news...

Nei prossimi giorni in Francia verrà effettuata l' autopsia sul corpo di Goolaerts. Come spiega la procura di Cambrai "non si tratta di un'inchiesta penale, ma del tentativo di capire i motivi di una morte inspiegabile. L'inchiesta è necessaria quando le circostanze di un decesso appaiono senza spiegazione, senza per questo presumere la certezza che ci siano state violazioni delle regole". Nel quadro dell'inchiesta nei prossimi giorni verrà praticata l'autopsia sul corpo dell'atleta, ma secondo quanto si è riusciti ad appurare finora è stato l'arrestato cardiaco in corsa a provocare la caduta di Goolaerts , e non viceversa. Dopo l'accaduto alcuni agenti della Gendarmerie si erano recati sul bus della Vérandas Willems-Crelan, team del ciclista belga, "per verificare lo stato delle biciclette". Non sono state effettuate perquisizioni.

CASARTELLI, SCARPONI E GLI ALTRI CICLISTI DECEDUTI

1935: lo spagnolo Armando Cepeda muore cadendo in un burrone durante il Tour de France.



1951: Serse Coppi, fratello di Fausto, e' vittima di un incidente mortale in occasione del Giro del Piemonte a causa di una caduta nell'ultimo chilometro.



1967: l'inglese Tony Simpson muore al Tour de France per arresto cardiaco sul Mont Ventoux.



1984: Joachim Agostinho, icona del ciclismo portoghese, muore una decina di giorni dopo una caduta rimediata al Tour d'Algarve per aver colpito un cane.



1987: Vicente Mata viene investito da un'auto a Benidorm in occasione del Trophe'e Luis-Puig. Sei giorni dopo Michel Goffin muore per una caduta in una discesa del Tour di Haut Var.



1995: Fabio Casartelli, campione olimpico di Barcellona e compagno di squadra di Armstrong alla Motorola, muore durante la 15/a tappa del Tour de France sulla discesa del Portet-d'Aspet.



1999: lo spagnolo Manuel Sanroma perde la vita per una caduta durante il Giro di Catalogna.



2003: il ciclista della Cofidis Andrei Kivilev cade nel finale della seconda tappa della Parigi-Nizza riportando una frattura dell'osso frontale con danni cerebrali. Muore la mattina dopo.



2005: l'italiano Alessio Galletti viene colpito da un arresto cardiaco fatale in Spagna durante la Subita al Naranco.



2006: lo spagnolo Isaac Galvez colpisce una balaustra durante la sei giorni di Gand dopo un contatto con il belga Dimitri De Fauw. Muore durante il trasferimento in una clinica.



2010: Thomas Casarotto finisce contro un'automobile durante il Giro del Friuli. Muore qualche giorno dopo in ospedale.



2011: il belga Wouter Weylandt (Leopard-Trek) muore al Giro d'Italia nella terza frazione sbattendo contro un muro dopo una caduta nella discesa di Passo del Blocco, a circa 25 km dall'arrivo.



2016: Antoine Demoitié, ciclista belga del team Wanty-Groupe Robert, viene colpito da una moto durante la classica Gent-Wevelgem e muore nella notte.



2016: Daan Myngheer, giovane corridore belga, muore in ospedale ad Ajaccio dove era stato ricoverato qualche giorno prima per un infarto che l'aveva colpito durante la prima tappa del Criterium International.



2017: Michele Scarponi muore in un incidente stradale dopo esser stato investito a un incrocio da un furgone mentre si stava allenando sulle strade di casa.