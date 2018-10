Ciclismo, Armstrong "aiuta" Thomas: "Rubato il trofeo del Tour? Te ne presto uno io"

L'americano si è offerto di dare una mano, anzi letteralmente un trofeo al 32enne membro del Team Sky con un tweet: "Che peccato, amico. Ne ho 7 di questi a casa, se vuoi te ne presto uno". Recita così l'invito di Armstrong che è stato molto apprezzato dagli utenti, tanto da superare i 6500 like e i 1000 retweet in un'ora.

G - bummer, dude. I got 7 of em if you wanna borrow one. https://t.co/K1jbDeUkx1