Schwazer: "Non ho bisogno del doping per vincere, sono il migliore"

13 luglio 2016

"In questi giorni continuo ad allenarmi perchè per vincere le Olimpiadi non ho bisogno di doping , nè della giornata di grazia: solo di una giornata di allenamento. Non mi sono dopato, la provetta potrebbe esser stata manipolata" ha detto Alex Schwazer in conferenza stampa. " Se tra un anno mi danno ragione non me e frega niente , è 4 anni che lotto per questa Olimpiade perchè la vinco, perchè sono il migliore nalla mia disciplina".

E' molto deciso Schwazer durante il suo breve intervento, ribadisce la propria innocenza, chiede giustizia e la chiede subito: "Se tra un anno mi danno ragione non me ne frega nulla. Voglio andare alle Olimpiadi perchè sono pronto e le vincerò". Poi, dopo aver ricordato che "I russi andranno alle Olimpiadi e io forse no" il marciatore ha annunciato la volontà di smettere dopo Rio: "Più di quello che ho fatto negli ultimi mesi non lo posso fare, dopo l'Olimpiade smetto l'attività agonistica perchè non voglio ricominciare ancora tutto da capo, non me la sento; per me, per la mia famiglia e perchè questo potrebbe succedere ancora. Se non vado a Rio? Allora smetto prima" ha concluso l'altoatesino.

Insieme al marciatore azzurro, nella conferenza stampa a Vipiteno, anche il suo allenatore Donati e il suo legale Gerhard Brandstätter, che ha annunciato il ricorso al Tas: "Faremo ricorso al Tas di Losanna e confidiamo che si ritenga competente anche per un procedimento cautelare, è una corsa contro il tempo - ha detto l'avvocato - E' lampante che c'è stata un'ingerenza esterna fortissima per non fare gareggiare Alex a Rio e per punire Donati" è la tesi di Brandstätter, che parla di anche di "interessi e poteri forti".

"Confidiamo che Losanna valuti alla luce della normativa Wada e Iaaf il comportamento di Alex e la totale assenza di colpa e negligenza. Quello di Schwazer è un profilo antidoping, l'unico episodio è stato un riscontro con un ritardo di sei mesi, spero che il Tas di Losanna si ponga le domande giuste, ma un procedimento non si risolve in 3 giorni", ha aggiunto l'avvocato.

A conclusione del suo intervento il legale ha chiesto che sia fatto l'esame del dna sul campione di urina costato la sospensione all'atleta altoatesino e ha inoltre annunciato che è stato presentato un esposto in procura con l'ipotesi di frode sportiva. L'avvocato ha fatto poi un appello ai giornalisti: "Difendete Schwazer anche in nome dello sport italiano".