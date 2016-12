Rio 2016: test antidoping a sorpresa per Rigaudo al Quirinale

22 giugno 2016

Controllo antidoping a sorpresa per la marciatrice italiana Elisa Rigaudo. Ispettori della Iaaf si sono presentati al Quirinale per sottoporre l'atleta ai test durante lo svolgimento della cerimonia della consegna del tricolore ai portabandiera azzurri per Rio 2016. Non ammessi, in test su sangue e urine è stato rinviato al momento in cui Rigaudo, con tutti gli altri azzurri, avrebbe raggiunto la Casa delle Armi al Foro Italico.