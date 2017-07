Nuoto, Mondiali: Paltrinieri divino, è sempre lui il re

30 luglio 2017

Gregorio Paltrinieri si conferma il 'Re' dei 1500 metri stile libero, conquistando una straordinaria medaglia d'oro in quella che ormai è la sua gara. Dopo la vittoria a Kazan e quella alle Olimpiadi di Rio, super Greg scrive un'altra pagina indelebile del nuoto azzurro, diventando l'unico italiano, insieme con Filippo Magnini, a trionfare nella stessa gara per due edizioni consecutive dei Mondiali. Alla Duna Arena di Budapest, è subito l'australiano Mack Horton a prendere il comando delle operazioni, seguito dai due fuoriclasse azzurri: Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Dopo i primi 200 metri, però, Greg si porta in prima posizione mentre Detti, vincitore negli 800 metri stile libero, non riesce a tenere il passo del connazionale e di Mykhaylo Romanchuk, la vera sorpresa nelle semifinali.



Ai 500 metri è sempre il campione olimpico in carica a stare davanti, nuotando sugli stessi tempi del record del mondo di Sun Yang, ma l'ucraino non molla di un centimetro. Alle loro spalle, Horton deve difendersi dal recupero di Gabriele Detti che, però, sembra non avere la stessa brillantezza ostentata negli 800 e nei 400 metri sl. A otto vasche dalla fine arriva l'accelerazione improvvisa ed incontenibile di Paltrinieri, che coglie di sorpresa Romanchuk. Il distacco cresce oltre il secondo e Greg può volare verso un altro incredibile oro mondiale, il secondo dopo quello di Kazan. Dopo la delusione per il terzo posto negli 800 metri stile libero, dunque, Paltrinieri può festeggiare, chiudendo con il tempo di 14'35"85, davanti all'ucraino Romanchuk (14'37"14) ed all'australiano Horton (14'47"70), bravo a difendersi dall’assalto di Gabriele Detti, che deve accontentarsi del quarto posto con il tempo di 14'52"07.