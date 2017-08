Mayweather, strip party dopo la vittoria

27 agosto 2017

"Dopo il successo organizzerò una festa con tante belle donne in uno strip club". Floyd Mayweather ha mantenuto la promessa e, dopo la vittoria per kot contro Conor McGregor, non ha badato a spese per i festeggiamenti. Nel video postato sul profilo Instagram di una delle ballerine che hanno allietato la nottata del pugile americano, si vede 'The Money' che lancia banconote di grosso taglio circondato da alcune bellezze che si cimentano nel celebre 'twerting'.