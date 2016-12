Froome: "Bici distrutta dalla moto. La Giuria mi ha reso felice"

14 luglio 2016

''Il Ventoux è sempre pieno di sorprese, sono felice di questa decisione della giuria''. Al termine dell'incredibile 12/a tappa del Tour de France, Chris Froome non nasconde la sua soddisfazione per aver riconquistato una maglia che sembrava ormai persa grazie alla decisione della giuria della corsa.



''Nell'ultimo chilometro - ricostruisce lo stesso corridore britannico - la moto davanti ha frenato di botto. Porte, Mollema ed io siamo andati a sbattere sulla moto davanti ed un'altra moto dietro ha sfondato la mia bici. In quel momento mi sono detto che non avevo più la bicicletta, la mia macchina era a cinque minuti. Sono contentissimo della decisione dei commissari e credo che sia corretta, grazie a loro e all'organizzazione''.