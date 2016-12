Boxe: è morto Muhammad Ali. "Il più grande" aveva 74 anni

ADDIO AL PIÙ GRANDE DI SEMPRE

L'uomo che rivoluzionò, dominò, la boxe e che prese a pugni il ventesimo secolo, volava come una farfalla e pungeva come un'ape. Il refrain, prodotto della sua altrettanto leggendaria verve dialettica, era la sintesi perfetta della leggerezza e della potenza di Muhammad Ali. Nato Cassius Clay a Louisville - Kentucky - nel 1942, diventato pugile per via di una bicicletta rubatagli quando era poco più che un bambino. Un predestinato in un mondo ancora profondamente lacerato dall'odio razziale: insensibile pure all'oro che, a 18 anni, il giovane Cassius aveva conquistato alle Olimpiadi di Roma.



Era sempre e solo un nero e quella medaglia da illusione era diventata una beffa. Meglio dunque gettarla nel fiume. Sarà il primo gesto di rottura di un eroe trasversale, che infrangerà ogni confine per segnare il suo tempo. Prima di aggredire la corona dei massimi ai danni di Sonny Liston, Cassius Clay diventa Muhammad Ali, membro della Nation of Islam, un'associazione radicale che difende i diritti dei neri. Quando esplode il conflitto del Vietnam, Ali' si rifiuta di partire per la guerra, vuole solo continuare a danzare sul ring. Mai nessuno si era ribellato all'ordine: il prezzo da pagare è altissimo, il carcere e la corona dei massimi; ma Ali' come sempre non si fa mettere alle corde.



Ridotta la pena, ci sono nuovi regnanti da spodestare: Joe Frazier, George Foreman. Nel '74 la boxe è sempre più mediatica e il match che vale la corona si sposta a Kinshasa, Zaire, la terra madre di Ali. La battaglia lascerà al tappeto il gigante Foreman: Ali sconfigge i limiti, riscrive l'epopea del popolo nero. Diventerà re dei massimi ancora una terza volta; ma il destino gli riserva un ultimo, accanito avversario. È il morbo di Parkinson, che umilia quei muscoli agili e perfetti col tremore.



Il campione però non si nasconde e non si ferma: è sempre più chiuso nel silenzio ma ai Giochi di Atlanta del '96 - incerto e commovente tedoforo - si chiuderà simbolicamente quel cerchio lasciato aperto da una medaglia gettata via. Ali è sempre il più grande. Nessuno è mai stato come lui.