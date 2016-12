Rally, spettacolare incidente per Nalbandian

Dalla finale di Wimbledon del 2002 alle strade sterrate del Rally di San Luis. David Nalbandian ha lasciato il tennis per le quattro ruote, anche se finora i risultati non sono stati eccezionali. Lo conferma la spettacolare uscita di strada di cui è stato protagonista durante la terza tappa della gara nazionale. Per fortuna solo un grande spavento, ma nessun ferito.