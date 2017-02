Rally di Svezia, Latvala riporta alla vittoria la Toyota

12 febbraio 2017

A 18 anni dal suo ultimo successo, era il 1999 in Cina con Auriol, la Toyota è tornata a trionfare in un rally mondiale. Lo ha fatto sulle nevi della Svezia, dove Jari-Matti Latvala ha trionfato davanti alle Ford di Ott Tanak e Sebastien Ogier. La gara era in mano a Neuville (Hyundai), che però è andato a sbattere nel corso della prova speciale 15, finendo fuori dalla Top 10. Nella classifica generale, Latvala balza al comando davanti a Ogier.