Motocross, Cairoli chiude da vice campione

"Questa è stata una delle stagioni più dure della mia carriera, con diversi problemi da affrontare e spero che sia una buona base di partenza per il 2017, per lottare nuovamente per il titolo. Il secondo posto finale ci premia per il grande lavoro fatto, senza arrendersi mai anche nei momenti più difficili, voglio ringraziare il team e tutti quelli che hanno contribuito a questo grande risultato. Ora appuntamento con i tifosi italiani a Maggiora, tra due settimane, per il Motocross delle Nazioni, dove avremo bisogno di tutto il loro supporto per puntare al podio", ha commentato. Sulla gara in California: "Glen Helen è una pista che mi piace e gli organizzatori quest'anno hanno fatto un ottimo lavoro. La settimana scorsa sono stato molto male a Charlotte e ho dovuto prendere medicine ed antibiotici, che ho sospeso solamente mercoledì e col caldo sono cose che si pagano. Sapevo infatti di avere 20/25 minuti per dare tutto, dopo di che avrei dovuto pensare sopratutto a difendermi e così è andata; nel finale non avevo la velocità per resistere ad Eli Tomac ma sono soddisfatto delle mie manche e del podio". Adesso niente vacanze, ma una decina di giorni di riposo per arrivare a Maggiora, dove il 25 settembre andrà in scena il Nazioni, al massimo della forma per regalare ai tifosi italiani un podio di squadra che varrebbe come una vittoria.