F3, Schumacher Jr. non si ferma più: vittoria anche al Nurburgring

08/09/2018

Ancora un successo per Mick Schumacher. Il figlio del sette volte iridato di F1, che corre con i colori dell`italiana Prema, ha vinto al Nurburgring e ora vede la leadership nell`Euro F3. Per il tedesco è il quarto successo stagionale. In classsifica generale Schumacher ora è in seconda posizione (211 punti) a 26 lunghezza dal capoclassifica Ticktum (237 punti).