MXGP diventa Pro per sfidare Cairoli ed Herlings

MXGP Pro non è solo un aggiornamento delle versioni precedenti, ma qualcosa di nuovo per quanto riguarda la guida. Grazie anche all'aiuto e ai consigli di tanti dei protagonisti del campionato MXGP e MX2, adesso si prova davvero quello che vive chi sale in sella a questo bolidi artigliati e si lancia in pista tra salti, cunette e canali. Insomma, si diventa dei crossisti "pro" visto che adesso il pilota esegue alla perfezione tutti i movimenti che fanno in sella i campioni del mondo. E guidare moto di 450 o 250 cc (ma ci sono anche le due tempi da 250 e 125 cc) non è un gioco da ragazzi. Perché queste moto scalciano a ogni sobbalzo e quelle che prima erano operazioni di routine come atterrare da un salto, frenare a tutta potenza o infilarsi a tutti gas in un canale, adesso ti mettono a dura prova. All'inizio è quasi frustrante, soprattutto per chi ha ancora in testa i titoli precedenti. Per fortuna vengono in soccorso un tutorial preciso e dettagliato e una fase di allenamento con numerose prove che ti "costringono" a imparare la decisiva fase della partenza o l'insidiosissima guida sul bagnato, giusto per fare un paio di esempi. Poi, se ancora non vi sentite del tutto sicuri per affrontare una carriera da pilota di motocross contro i giganti della specialità, ecco la comparsa di un compound non certo open world, ma che vi permette di cimentarvi su un tracciato outdoor e su uno da supercross per imparare i segreti del mestiere. Anche in gara. Se, però, volete godervi una sfida più rilassante senza dovervi per forza stancare come un vero pilota, ecco che alla fisica "pro" si affiancano quella "semi pro" e la standard, che, con una serie di aiuti come vi permettono di divertirvi senza rischiare di cadere a ogni curva... Certo, la differenze è evidente e in questo caso si passa dalla simulazione al gioco in stile quasi arcade. Abbastanza, comunque, per gustarvi il notevole progresso fatto in fase di deformazione del terreno, che in questo MXGP Pro rasenta davvero la perfezione. A ogni sgasata o derapata, infatti, corrisponde un solco profondo lasciato dalla vostra gomma posteriore, con tanto di terra e sassi sparati a chi vi segue. Realismo puro, anche grazie a dei replay multicamera che catturano le emozioni della vostra prestazione e le rendono pubbliche.