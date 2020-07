Zaytsev e un futuro nel beach volley: "A Parigi 2024 sulla sabbia? Bella suggestione"

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Un presente che lo vede leader della Nazionale e del Kemerovo. Un futuro, invece, in cui lui stesso non esclude un passaggio dal taraflex alla sabbia. Ivan Zaytsev ha riscoperto l'amore per il beach volley, tanto da rendere spontanea la domanda su una possibile partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 da beacher: "Per ora sono concentrato sull’Olimpiade di Tokyo. Non nego che è una bella suggestione, ma è un po’ presto per pensarci seriamente. Io sto molto bene fisicamente". Zaytsev, simbolo del volley in Italia e nel mondo Instagram

Lo Zar, che alla fine della stagione 2019/20 ha lasciato la sua Modena, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della decisione governativa di includere il beach volley tra gli sport di contatto: "Mi fa male pensare che non si possa ancora giocare. Vedere sulle spiagge le reti abbassate per giocare a beach tennis è ogni volta un colpo al cuore. Si possono fare aperitivi, riaprono i cinema e le discoteche, addirittura le saune, ma a beach volley all’aperto non si può ancora giocare. Non riesco ancora a capacitarmi".