Volleyball Nations League, un'Italia giovane e frizzante si inchina alla Francia ai quarti

PALLAVOLO

Gli azzurri sono stati sconfitto per 2-3 (25-20, 20-25, 25-21, 22-25, 11-15) i campioni olimpici in carica garantendosi la sfida contro la Polonia

© Ufficio Stampa È un'Italia giovane e per certi versi sperimentale, ma al tempo stesso già pronta a prendersi un posto fra le grandi quella che ha dovuto arrendersi alla Francia ai quarti di finale di Volleyball Nations League in corso a Lodz (Polonia). La squadra di Ferdinando De Giorgi si sono dovuti arrendere per 3-2 ai campioni olimpici della Francia, in grado di rimontare per due volte gli azzurri, tanto brillanti quanto in difficoltà quando i transalpini hanno preso il comando delle operazioni accedendo alla semifinale con la Polonia, a segno con il Brasile per 3-1.

È un'Italia grintosa quella che apre la sfida contro i campioni olimpici che, nonostante le assenze di numerosi big, sa fare immediatamente male con i "giovani terribili" guidati in regia da Riccardo Sbertoli. I muri di Luca Porro e Giovanni Sanguinetti appaiono fondamentali a fronte dei colpi di Kévin Tillie, particolarmente attivo da zona 4, mentre in fase offensiva Alessandro Bovolenta e Mattia Bottolo si sentono molto ispirati tanto da regalare agli uomini di Fefe De Giorgi un primo set vinto per 25-20.

Secondo set più equilibrato con l'Italia che prova lo strappo nuovamente con Porro ben servito da Gabriele Laurenzano dal fondo, tuttavia i francesi non demordono con il quintetto di Andrea Giani che risponde colpo su colpo. Sul 12-12 pari però l'Italia paga l'inesperienza a livello internazionale non riuscendo più a superare il muro transalpino, ma soprattutto pagando una confusione che emerge anche nelle poche occasioni di servizio concedendo il punto del pareggio sul 20-25.

È solo un fuoco di paglia perché l'Italia esce dal torpore grazie a Leandro Mosca che non è semplicemente il più efficace in battuta, ma anche in fase difensiva aprendo le porte a Bottolo e Bovolenta negli attacchi che vedono gli azzurri essere sempre più veloci, in grado di pungere da primo tempo. Jean Patry è però implacabile dalla seconda linea e tenta invano la rimonta dei francesi che si fermano sul 25-22.

Il quarto gioco rappresenta le forze in gioco con l'Italia che tenta di scappare grazie a Bovolenta e Mosca, ma che si fa riprendere quando si trova sul 12-9 nonostante un'ottima copertura in fase difensiva.

Come nel secondo set, non appena la Francia alza il ritmo, gli azzurri vanno in sofferenza sprecando così occasioni preziose e favorendo l'allungo dei transalpini. Un break che costa caro agli uomini di De Giorgi che impattano sul muro transalpino e perdono così la frazione per 25-22.

Al tie-break l'Italia parte spedita andando sul 4-0 grazie a una gran difesa di Sbertoli che crea per Porro che finalizza. I francesi non ci stanno e tornano sotto sul 7-7 e addirittura provano a scappar via, ma gli italiani tengono botta con Porro prima di cascare sotto i colpi di Patry