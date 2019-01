Volley, Novara in crisi: k.o. al tie-break con Scandicci

09/01/2019

Spettacolo puro nella 14esima giornata di Serie A1 di volley: Scandicci viola al tie-break il PalaIgor di Novara e si porta a-1 in classifica dalle piemontesi; 25-21, 20-25, 22-25, 25-21 e 12-15 i parziali. Secondo k.o. di fila per Egonu e compagne. In zona playoff bei successi per Firenze su Brescia (3-0) e di Bergamo su Casalmaggiore (3-2). In coda, Cuneo supera Chieri 3-1 e Filottrano si disfa di una comunque positiva Club Italia (3-0).