Volley: Trento stende la Lube in Superlega, Conegliano piega Novara nel big match di A1

volley

La Itas passeggia con il 3-0 in casa di Civitanova, 3-1 della Imoco contro la Igor nel femminile

© italyphotopress Nell’ottavo turno di Superlega maschile di volley vince ancora la Itas Trentino, che si impone per 3-0 sul campo della Lube Civitanova, con il punteggio di 25-17, 25-22 e 25-16. Ok Piacenza, vittoriosa in casa per 3-0 contro Verona. In Serie A1 femminile vola Conegliano, che trionfa nel big match della decima giornata per 3-1 in casa di Novara (25-19, 25-14, 23-25, 25-18). Serve il tie-break a Milano per battere 3-2 Casalmaggiore.

SUPERLEGA MASCHILE

La Itas Trentino continua a vincere nell’ottavo turno di Superlega, con il 3-0 esterno netto ai danni della Lube Civitanova, con il punteggio di 25-17, 25-22 e 25-16. Gli ospiti mettono le cose in chiaro fin dal primo set, con il break di 4-0 sul 9-8 che indirizza subito la prima partita. I marchigiani lottano come possono nel secondo parziale, vinto comunque dalla formazione ospite, e poi crollano al terzo set. Otto vittorie in altrettante giornate per la Itas, che è seconda in classifica dietro a Perugia (gli umbri hanno però una partita in più). Trionfa sempre 3-0 ma con più fatica anche Piacenza, in casa contro Verona. Servono i vantaggi agli emiliani per aggiudicarsi il primo set, 27-25, e anche la seconda partita è combattuta punto a punto (25-23). I veneti sono a corto di energie nel terzo, con la Bluenergy che chiude con il 25-20. Nelle retrovie della classifica bene Padova, che si impone per 3-1 contro il fanalino di coda Catania: i veneti vincono il primo set 25-18, cadono nel secondo con lo stesso punteggio, e poi vanno a chiudere nei due parziali finali con il punteggio di 25-19 e di nuovo 25-18.

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano non si ferma più in Serie A1 femminile: suo anche il big match contro Novara: la Imoco trionfa 3-1 in trasferta, con il punteggio di 25-19, 25-14, 23-25, 25-18. Le piemontesi riescono ad impensierire le venete solamente nel terzo set, vinto comunque a fatica con due punti spettacolari sul 23-23. Dieci vittorie in altrettante gare per la Pro Secco, seconda sconfitta per la Igor, che scivola al terzo posto della graduatoria. Sale in seconda posizione la Vero Volley Milano, che supera 3-2 Casalmaggiore nel derby lombardo al tie-break: Egonu e compagne concedono il primo set 26-24, vincono i due successivi 27-25 e 25-18, vengono rimontate sul 2-2 con il 25-23 della Trasportipesanti, e poi chiudono con un tie-break perfetto, dominato 15-2. Successi comodi per Bergamo, 3-0 contro Trento, e Chieri, che supera Busto Arsizio 25-16, 25-23, 25-21. Vincono invece in rimonta sia Roma che Vallefoglia: le giallorosse vanno sotto 25-18 nel primo set contro Cuneo, per poi ribaltare il punteggio con il 25-15, 25-17 e 26-24. La Megabox concede il primo parziale al Bisonte Firenze per 25-21, andando poi a chiudere abbastanza in facilità 25-18, 25-15 e 25-22.