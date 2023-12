Volley, Trento piega Perugia nel big match di Superlega, Conegliano vince ancora in A1  

VOLLEY

La Itas trionfa 3-1 in casa contro la Sir Safety, serve il tie-break alla Imoco per superare 3-2 Pinerolo

© Trentino Volley Twitter Nella decima giornata di Superlega maschile di volley Trento supera Perugia per 3-1 nel big match tra le prime due in classifica: la Itas trionfa con il punteggio di 25-21, 25-23, 23-25 e 25-23. Colpo anche della Lube, corsara a Piacenza per 3-2 contro la Bluenergy. Nel dodicesimo turno di A1 femminile invece successo a fatica di Conegliano, 3-2 sul campo di Pinerolo, con il punteggio di 25-21, 24-26, 25-14, 23-25, 15-13.

SUPERLEGA MASCHILE

Vola Trento, che vince il big match di giornata per 3-1 contro Perugia con il punteggio di 25-21, 25-23, 23-25 e 25-23. La Itas parte non benissimo nel primo set, ma sul 21-21 infila quattro punti consecutivi e si porta a casa il parziale. Dopo una seconda partita altrettanto equilibrata la Sir Safety riesce a strappare il terzo set, ma poi crolla nel parziale conclusivo. Non ne approfitta la terza della classe Piacenza, sconfitta al tie-break in casa per mano di Civitanova: la Bluenergy va sotto 2-0 (27-29 e 20-25), prova a dare il via alla rimonta con due set vinti (25-21 e 25-22) ma poi paga dazio nel parziale conclusivo, vinto dalla Lube 15-10. Con lo stesso risultato trionfa anche Milano, in casa contro Taranto: gara altalenante dell’Allianz, che però si prende di forza la vittoria con il 15-3 del mini-set finale. Successi piuttosto netti per Verona, 3-0 su Cisterna (25-23, 25-17 e 27-25), e per Monza, che travolge Padova ripetendo per ben tre volte il 25-21.

SERIE A1 FEMMINILE

Resta imbattuta ma lascia per strada un punto Conegliano, vittoriosa a fatica per 3-2 sul campo di Pinerolo: la Imoco fa dodici su dodici in campionato, con 35 punti totalizzati sui 36 a disposizione. La Pro Secco viene ripresa due volte dalla Wash 4 Green (25-21, 24-26, 25-14, 23-25), ma regge mentalmente e fisicamente per andare a chiudere con il 15-13 del tie-break. Molto bene Milano, che tiene il ritmo travolgendo Firenze in trasferta per 3-0: vittoria piuttosto agile per Egonu e compagne, con il punteggio di 25-19, 25-22 e 25-20. Chieri batte Cuneo 3-1 nonostante il blackout del terzo set (25-18, 25-19, 17-25, 26-24), mentre Busto Arsizio domina nel 3-0 contro Trento (25-23, 25-14, 25-19).