Volley, Superlega: vincono Perugia e Trento, Milano ko

VOLLEY

La Sir Susa Vim e l'Itas battono Verona e Cisterna, l'Allianz crolla a Taranto

© Sir Susa Vim Perugia Inizia con una vittoria la Superlega di volley di Perugia e Trento. I campioni d'Italia in carica travolgono 3-0 (29-27, 25-22, 25-21) Verona, mentre i detentori della Champions battono in quattro set e in rimonta (22-25, 25-23, 27-25, 25-16) Cisterna. Parte male l'Allianz Milano: Taranto si impone 25-21, 25-20, 25-19. Sorridono Piacenza e Monza, che piegano Modena (25-18, 21-25, 25-23, 25-23) e Grottazzolina (25-23, 16-25, 32-30, 24-26, 15-9).

Il campionato inizia nel migliore dei modi per Perugia. I campioni d'Italia in carica partono con un 3-0 al Verona, anche se i parziali (29-27, 25-22, 25-21) raccontano di una sfida tutt'altro che facile per la Sir Susa Vim, che ha bisogno dei vantaggi per imporsi nel primo set, poi la Rana lotta per il resto della partita senza tuttavia riaprirla. 14 i punti di Semeniuk, che trascina i lombardi in una serata dove Giannelli (5) e Russo (7) partono a rilento.

Sorridono anche i campioni d'Europa: Trento batte 3-1 Cisterna, che però vende cara la pelle visto che si prende il primo set (25-22) prima della rimonta dell'Itas (25-23, 27-25, 25-16) firmata dai 18 di Micheletto, i 16 di Lavia e i 14 di Resende, oltre ai 13 di Garcia. I 21 di Faure non salvano invece Cisterna, che cade al debutto in campionato. Bene anche Taranto, che travolge Milano: finisce 25-21, 25-20, 25-19 per la Gioiella Prisma, che si impone nettamente grazie ai 15 punti di Gironi e Hofer, oltre che ai 12 di Lanza. Inutili i 13 di Reggers per l'Allianz, che cede in appena un'ora e mezza di gioco.

Servono quattro set, invece, a Piacenza, che domina il primo set (25-18), si fa riprendere da Modena (25-21), poi con un doppio 25-23 porta a casa il primo successo del campionato. Fondamentali i 20 punti di Romanò e i 17 Maar per la Gas Sales. Il match più bello è però quello tra Grottazzolina e Monza: cinque set, due dei quali vinti ai vantaggi, con i brianzoli che si impongono (25-23, 16-25, 32-30, 24-26, 15-9) grazie soprattutto ad un super Szwarc, che ne realizza addirittura 30.