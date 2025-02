Volley, SuperLega: Trento resta vicina a Perugia, Piacenza va ko

SUPERLEGA VOLLEY

Prosegue il duello di nervi tra la Sir Susa Vim Perugia e l'Itas Trentino, che continuano a rispondersi colpo su colpo aspettando il recupero tra Trento e Cisterna di fine mese. Partono gli umbri, che sconfiggono 3-0 la Gioiella Prisma Taranto di Pippo Lanza coi parziali di 25-13, 25-16, 25-22: decisivi Ishikawa e Ben Tara, rispettivamente con 14 e 13 punti. La Sir resta così prima con 45 punti, +2 sui rivali che sconfiggono 3-0 in trasferta la Rana Verona (25-16, 25-19, 25-23): Michieletto (13) e Lavia (12) i volti del match per la formazione ospite. Non sbaglia neanche la Lube, che allunga su Piacenza: 39 punti a 35, dopo il 3-0 di Civitanova sulla sua diretta inseguitrice. Non bastano i 16 punti di Romanò per regalare il successo alla Gas Sales, che cade di fronte all'ottima prestazione collettiva di Lagumdzija (10) e compagni.