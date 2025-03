Volley, Superlega: Trento chiude prima nella regular season, Monza si salva

Trento chiude in vetta la regular season scavalcando in extremis Perugia, Monza si salva e condanna Taranto alla retrocessione. Sono questi i verdetti della 22a e ultima giornata della regular season della Superlega di volley, che stabilisce anche la griglia dei playoff: Trento-Cisterna e Verona-Piacenza da un lato, Perugia-Modena e Civitanova-Milano dall'altro. L'Itas Trentino sente odor di primo posto, visto il contemporaneo confronto tra gli umbri e Piacenza, e gioca la partita perfetta contro Padova. La Sonepar chiude il suo campionato in 9a posizione (19 punti) e viene sconfitta in casa con un netto 3-0 (28-26, 25-14, 25-21): 20 punti per Rychlicki, top-scorer davanti a Michieletto (10). La Sir Susa Vim Perugia è dunque chiamata a rispondere ma, a causa di quel set perso nel 3-1 sulla Gas Sales Bluenergy (25-19, 25-16, 25-27, 25-14), viene scavalcata al primo posto in classifica: vittoria dolceamara dunque, visto che nei playoff ci sarà il confronto non banale contro Modena. Non bastano i 16 punti di Romanò agli emiliani, fanno la differenza Plotnytskyi (18) e Semeniuk (16) oltre al solito Ben Tara (13).