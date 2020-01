Volley, Superlega: Piacenza e Monza, vittorie che profumano di playoff  

Il Piacenza vince la seconda partita consecutiva in Superlega e rifilando un rotondo 3-0 a Vibo Valentia si porta a 18 punti in piena zona playoff. La trasferta in Calabria termina con il punteggio di 22-25, 19-25, 21-25, con Nelli e Kooy tra i grandi protagonisti. A quota 18 c'è anche Monza, che cede il primo set a Cisterna e poi si impone 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-21) rilanciandosi tra le possibili mine vaganti del campionato.

La corsa ai playoff si infiamma sempre più in Superlega, e la dimostrazione arriva dalle cinque squadre attualmente a quota 18 (e che occupano quindi le posizioni dalla sesta alla decima). Del gruppone fanno parte anche Piacenza e Monza, che vincono due partite importanti e che ne risollevano le ambizioni. Gli emiliani rifilano un 3-0 senza storie a Vibo Valentia, che cade al PalaCalafiore e continua invece il proprio periodo complicato (sono tre i ko consecutivi). Finisce 22-25, 19-25, 21-25 per gli uomini di Gardini, che accelerano nella fase centrale del primo set grazie a Nelli e poi Kooy non permettendo più ai calabresi di giocarsi le proprie speranze di aggiudicarsi anche solo uno dei tre set. Suda un po' di più Monza, che va sotto di un set contro Cisterna, ma riesce poi a imporsi senza sudare troppo nel prosieguo della partita. Finisce 22-25, 25-19, 25-17, 25-21, con la Vero Volley che trova in Dzavoronok il mattatore assoluto della sua serata con qualcosa come 25 punti all'attivo. I ragazzi di Latina si trovano invece in una situazione di classifica sempre più compromessa, come la terza sconfitta di fila e soprattutto il penultimo posto in classifica dimostrano senza possibili malintesi.