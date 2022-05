Volley, Superlega: Perugia accorcia su Civitanova, la finale va a gara 4

VOLLEY

Vittoria della Sir Safety 3-1 in gara 3 contro la Lube, serie sul 2-1 per i marchigiani che hanno un altro match point mercoledì

Perugia riapre la serie scudetto conquistando gara 3 della finale di Superlega maschile di volley. La Sir Safety accorcia sul 2-1 nella sfida grazie alla vittoria casalinga 3-1 su Civitanova in rimonta: 24-26, 25-19, 25-18, 26-24 i parziali che rimandano l’appuntamento con la storia a gara 4, in programma mercoledì alle 20.45. Ottima prova tra gli umbri per Leon e Rychlicki, ai campioni d’Italia in carica non bastano Yant e Garcia.

Quando l’inerzia sembra dalla parte della Lube, nel secondo parziale arriva rabbiosa e repentina la reazione dei padroni di casa: Perugia scappa fino a un massimo vantaggio di +10 per poi amministrare e pareggiare il conto dei set. Nella terza frazione il pubblico si scalda e i marchigiani sentono il fiato sul collo degli avversari, Leon e Rychlicki (21 e 13 punti ciascuno a fine partita) non calano e il terzo set scivola via a favore degli umbri dopo l’equilibrio durato solo fino all’11 pari. Quarto set emozionante che vede la Sir Safety mettere subito il muso davanti, la Lube si aggrappa a Yant e Garcia che a fine match firmano 11 punti a testa, si gioca punto a punto sul filo del rasoio. Questa volta però Perugia non trema e impara la lezione del primo set, la finale va a gara 4.