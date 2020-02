Civitanova e Perugia corrono a braccetto, Modena schianta Trento

SUPERLEGA MASCHILE

La Cucine Lube Civitanova e la Conad Sir Safety Perugia continuano a dominare la SuperLega, comandando a braccetto al 1º posto con 51 punti: i cucinieri abbattono Vibo Valentia 3-0 (25-19, 25-23, 25-17), Block Devils capaci di battere per 3-1 una coriacea Ravenna (21-25, 25-22, 22-25, 19-25). La sfida tra le inseguitrici premia Modena, 3ª in classifica e capace di espugnare il campo della 4ª: Trento. Vincono anche Milano, Monza e Cisterna.

Civitanova non ha alcun problema a battere una Vibo Valentia che rimane malinconicamente penultima e in piena zona retrocessione. Bastano infatti tre set ai cucinieri, che si impongono 25-19, 25-23, 25-17 guidati dal rientrante Leal (15 punti per lui) e dal solito Juantorena, che ne mette a referto 12.

Perugia però risponde su un campo certamente non facile, quello di Ravenna: la Consar prova a tenere testa alla Conad Sir Safety all'interno di una partita molto aperta, ma si porta casa solo un set. Il finale recita infatti 21-25, 25-22, 22-25, 19-25, con gli umbri che hanno la forza di conquistare sia il terzo che il quarto set nonostante una coriacea Ravenna. Alle spalle delle due big continua anche la corsa di Modena, che vince lo scontro diretto con Trento: gli uomini di Giani vincono 20-25, 25-21, 25-27, 22-25.

In zona playoff è importante anche il successo di Milano, che si mette alle spalle i tre k.o filati contro Perugia, Trento e Modena e batte l'ultima in classifica Sora: all'Allianz Cloud termina quindi 25-20, 25-22, 22-25, 25-16. Più complicato il successo di Monza su Verona, arrivato al tie-break con il punteggio di 25-20, 28-26, 18-25, 18-25, 15-7 dopo un'autentica maratona. Infine da sottolineare il successo di Cisterna, che schianta Padova in casa (25-18, 27-25, 28-26) e si porta a +3 da Vibo, allontanandosi dalla zona retrocessione.