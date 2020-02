Volley, Superlega: Civitanova cade a Modena, Perugia aggancia la vetta

SUPERLEGA

Nella 19esima giornata di SuperLega arriva uno stop pesante per la capolista Civitanova, che cade 25-17, 19-25, 18-25, 21- 25 a Modena (che si avvicina a -2 dalla vetta) e che si vede raggiungere in testa da Perugia, capace di sbancare 22-25, 25-21, 25-22, 25-21 per la sua diciottesima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Trento consolida la quarta posizione stendendo in rimonta Milano 19-25, 25-23, 25-22, 25-22. Successi anche per Padova e Ravenna.

Seconda sconfitta stagionale in campionato per Civitanova, costretta al ko sul campo di Modena, alla sua quinta vittoria consecutiva e sempre più terza in classifica. La Leo Shoes ferma quindi la corsa della capolista aggiudicandosi il big match di giornata in quattro set con i parziali di 17-25, 25-19, 25-18, 25-21. Davanti al festante pubblico del PalaPanini, sotto i colpi di Bednorz (17 punti, 2 aces), del solito Zaytsev (16 punti) e di Matt Anderson (14, 2 muri e 2 aces), i Canarini si avvicinano alla vetta della SuperLega, ora distante solo due punti. Dopo il ko contro Milano dello scorso 16 gennaio, Juantorena e compagni cadono ancora non riuscendo a capitalizzare il vantaggio conquistato dopo il primo set. Solo 5 punti per la colonna della Nazionale azzurra in una serata storta per la Lube trascinata solamente da Rychlicki con 20 punti; per Osmany Juantorena 13 punti (3 aces). I campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo, che fino a poche settimane fa sembravano aver già ipotecato il primato in regular season, non sono più soli in vetta alla classifica generale, anche se hanno disputato una partita in meno rispetto alle due avversarie dirette (devono infatti ancora osservare il turno di riposo).



Diciottesimo successo di fila in gare ufficiali per Perugia, che sbanca Vibo Valentia 22-25, 25-21, 25-22, 25-21 e accorcia le distanze sulla capolista Civitanova. Nel primo set il break finale dei padroni di casa, sotto 20-22, li porta a ribaltare le sorti del parziale con difesa e contrattacco super. Gli umbri, che fino a quel momento avevano avuto un buon Plotnytskyi in attacco, capiscono di dover aumentare il ritmo per venire a capo della contesa. Leon ed Atanasijevic salgono di livello, De Cecco va con l’ace e Russo trova tre muri pesanti. Così, in una sfida sempre equilibrata, i Block Devils impattano e continuano a giocare punto a punto, comprendendo la difficoltà della sfida. Podrascanin e Lanza subentrano nel finale di terzo set e piazzano giocate importanti a muro e col mani-fuori. Il testa a testa del terzo set vede i ragazzi di Heynen spuntarla, portandosi avanti. Vibo perde la carica di inizio partita e inizia a sbagliare qualche palla di troppo; da grande squadra, Perugia ne approfitta per chiudere i giochi e prendendosi un successo preziosissimo.



Alle spalle di Civitanova, Perugia e Modena, il quinto trionfo consecutivo di Trento consente a quest’ultimo di distanziare di sei lunghezze Milano, piegata in rimonta 19-25, 25-23, 25-22, 25-22, ipotecando di fatto il quarto posto. I dolomitici alzano il livello del loro gioco dopo aver perso il primo set e regalano una bella gioia al proprio pubblico. Il regista Simone Giannelli manda in doppia cifra tutti i compagni: a distinguersi sono soprattutto Luca Vettori (15), Klemen Cebulj (13), Uros Kovacevic (12) e Davide Candellaro (11, 4 muri). I meneghini, trascinati dal solito superlativo Nimir Abdel Aziz (26), restano al quinto posto staccati quindi a -6 dai ragazzi di Angelo Lorenzetti.



Padova batte Verona 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) in trasferta nel derby veneto: sesto posto in classifica per Ramos Hernandez (15 punti) e compagni; gli scaligeri sono invece noni. Ravenna si conferma in settima posizione grazie al 3-1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-15) rifilato a Cisterna (20 punti di Thijs Ter Horst). Romagnoli sempre più in zona playoff; laziali penultimi e a serio rischio retrocessione.