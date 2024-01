Volley: Trento resta in vetta alla Superlega, insegue Perugia. Conegliano vince ancora al femminile

volley

L'Itas regola Taranto con un rotondo 3-0 e sale a 34 punti, tenendosi alle spalle la Sir Susa Vim (31). Crolla Modena, travolta dalla Rana Verona. Nell'A1, le venete restano a punteggio pieno

© trentinovolley.it L'Itas Trentino non fa prigionieri e sbanca Taranto, sconfiggendo 3-0 la Prisma Gioiella. Michieletto e compagni restano così in vetta alla Superlega con 34 punti dopo 15 giornate e un +3 sulla Sir Susa Vim, a sua volta vincente contro Monza. Crolla la Valsa Group Modena, sorride Cisterna. Nell'A1 femminile, invece, prosegue la marcia della Prosecco Doc Imoco Conegliano: quindici vittorie su quindici e +4 su Milano, trascinata da Egonu (20).

SUPERLEGA MASCHILE

La 13a giornata della Superlega, la seconda del girone di ritorno, sorride all'Itas Trentino. Troppo divario con la Gioiella Prisma Taranto, che cade per 3-0 davanti a un palazzetto gremito (25-23, 25-20, 25-20). Ljubomir Travica e i suoi subiscono subito un parziale di 6-3 e vengono ricacciati costantemente indietro da Trento, che vola sul +5 (20-25) e viene riavvicinata solo nel finale, prima del 25-23 di Podrascanin. Nel secondo set Taranto vola subito sul +3, ma Lavia si ritrova e consente all'Itas di chiudere 25-20 e portarsi in vantaggio bdi due parziali. Nel terzo set è tutto facile per Trento, che spezza l'equilibrio e chiude col medesimo punteggio: 3-0 alla Prisma Gioiella e ritorno in vetta con 34 punti. Lorenzetti schiera il suo sestetto base: Giannelli in regia, Herrera opposto, Flavio e Solè centrali, Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero. La mossa si rivela vincente, perché la Sir si porta subito sul +5 e Monza non riesce a riavvicinarsi, fino al 25-21 stabilito da Solé. La musica si ripete negli altri due parziali, con Monza che ha una reazione solo nel terzo set, dove si porta sul 14-12 prima della rimonta vincente degli umbri. Esulta la Sir, con Plotnytksyi (16) top-scorer davanti a Semeniuk (14) e un altro vincente di Solé, che risulta decisivo pur chiudendo con soli sette punti.

Prosegue invece il crollo della Valsa Group Modena, che esce tra i fischi del proprio pubblico dopo essere stata travolta dalla Rana Verona (0-3): la quinta vittoria consecutiva in campionato dei veneti li porta al sesto posto con 20 punti, insieme a Monza, dopo un match dominato. Modena forza la battuta, ma sbaglia troppo e viene immediatamente punita: 25-21 nel primo set e 25-18 nel secondo, senza quasi reagire. Il terzo set di fatto non viene giocato, con la Valsa che affonda fino al -10 e non sa rialzarsi: Verona controlla e umilia i rivali con un tonante 25-13, che porta Modena a optare per il silenzio stampa a fine gara. Nell'ultimo match di questa domenica, invece, vince 3-1 la Top Volley Cisterna: il 3-1 sulla Farmitalia Catania (25-21, 25-18, 22-25, 25-22), che resta ultimissima in classifica con una sola vittoria, vale il nono posto per i laziali. Ieri invece erano maturati i successi della Gas Sales Blue Energy Piacenza e della Lube Civitanova, vincenti rispettivamente su Padova (3-0) e sull'Allianz Milano (3-2): le squadre salgono così a 29 e 25 punti, inseguendo Trento (34) e Perugia (31).

A1 FEMMINILE

Prosegue la marcia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che sconfigge 3-0 l'Honda Olivero S. Bernardo (25-22, 25-21, 25-19) in un match senza storia. Le venete ottengono così la 15a vittoria in altrettante gare e salgono a 44 punti, trascinate da una sontuosa Isabelle Haak: 16 punti per lei, che precede l'azzurra Lubian (12). Alle ospiti, sottotono in attacco, non bastano i 13 punti di Enweonwu per evitare una sconfittta che le mantiene al quartultimo posto. Alle spalle di Conegliano brilla l'Allianz Vero Volley Milano, che sale a 40 punti regolando 3-0 l'Itas Trentino (25-13, 25-23, 25-22) con l'ennesima prestazione dominante di Paola Egonu: la stella dell'Italia chiude con 20 punti e indirizza subito la sfida, che vede le milanesi tenere le rivali a soli tredici punti nel primo set. I successivi parziali sono decisamente più equilibrati, con Dehoog (12) come miglior atleta della formazione ospite. L'Itas resta così ultima con una sola vittoria in questo campionato e tre punti in classifica.

Nell'altra gara disputata quest'oggi, Il Bisonte Firenze sconfigge 3-1 la Wash4green Pinerolo (25-22, 25-18, 24-25, 25-20) e torna al successo, portandosi all'ottavo posto in classifica: la vittoria esterna matura grazie alle sontuose prove di Alsmeier e Ishikawa, che chiudono rispettivamente con 28 e 22 punti. Non si è disputata Trasporti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara, rinviata a data da destinarsi per la convocazione della centrale Linda Manfredini nell'U20 che si giocherà la qualificazione agli Europei. Le piemontesi restano così quarte con 33 punti alle spalle della Savino Del Bene Scandicci (38), che ieri aveva sconfitto 3-1 Busto Arsizio. Negli altri match disputati sabato erano arrivati i successi per Chieri (3-0) e Vallefoglia (3-1), vincenti su Roma e Bergamo.