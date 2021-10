Volley, Supercoppa: trionfa Trento, Monza sconfitta in finale

VOLLEY

L'Itas Trentino supera 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14 i parziali) la Vero Volley e conquista il primo trofeo della stagione

Va all'Itas Trentino la Supercoppa italiana di pallavolo maschile 2021: la squadra di Lorenzetti conquista il trofeo superando in finale Monza con il punteggio di 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14 i parziali) e conquista così la terza Supercoppa della sua storia. Un solo passaggio a vuoto nel terzo set per i trentini trascinati da Michieletto e Lavia, niente da fare per la Vero Volley che si sveglia troppo tardi.

TRENTO-MONZA 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14)

È l'Itas Trentino a conquistare la Supercoppa italiana di pallavolo maschile 2021: la squadra di Lorenzetti porta a casa la terza Supercoppa della sua storia superando in finale 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14) la Vero Volley Monza. Avvio di partita senza storia con Trentino Volley che domina i primi due set mantenendo sempre in mano il pallino del gioco. Monza è frastornata, entra in campo poco concentrata e il primo parziale va via liscio e molto velocemente con addirittura un +14 per Trento. Nel secondo set lo spartito cambia solo parzialmente, Monza riesce ad organizzarsi meglio in difesa ma continua a essere poco incisiva in attacco.

Uno scatto d’orgoglio dei brianzoli nel terzo set regala un parziale ricchissimo di emozioni e colpi di scena: si va punto a punto con Trento che manca tre match point e Monza che riesce infine a imporsi 33-31 dopo un susseguirsi di set point mancati. Potrebbe essere l’inizio di una nuova partita, ma Trento non si disunisce e non subisce il contraccolpo psicologico, anzi reagisce alla grande nel quarto set riprendendo a macinare punti con Michieletto e Lavia. Alla fine il primo trofeo della stagione va al Trentino Volley.