Volley, Supercoppa: esulta Perugia al tie-break, è tris per gli umbri

Dopo aver rischiato grosso nella fase centrale della sfida, la Sir Susa Vim si riprende e sconfigge 3-2 l'Itas Trentino. Sugli scudi Ishikawa e Semeniuk, ma anche Ben Tara

Volley: Perugia vince la Supercoppa























Una finale spettacolare, con l'epilogo al quinto set e la terza sinfonia di Perugia: 3-2 sull'Itas Trentino (25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9). Si chiude così la Supercoppa Italiana di volley, che approda in Umbria per la terza stagione consecutiva: sesto trofeo per la Sir, il quinto in carriera per Lorenzetti. C'è un'assenza per parte: out Rychlicki e Plotnytskyi, giocano Ishikawa per Perugia e Gabi Garcia per Trento. L'avvio è giusto per gli umbri, che poi si fanno raggiungere e superare: 10-8 per Trento con Flavio. Da qui però la Sir Susa Vim è una furia: pareggia sul 14-14 e dilaga fino al +7 con Ben Tara e Ishikawa letali, fino a chiudere il primo set sul 25-18 con un assoluto dominio a muro. Nel secondo parziale ecco la reazione dell'Itas, spinta dagli azzurri Lavia e Michieletto, ma anche da un superlativo Gabi Garcia: lo statunitense segnerà 24 punti, nonostante il ko dei suoi. Trento vola sul 21-15 e approfitta degli errori altrui per portarsi a cinque set point: realizza Flavio per il 25-19. Perugia esce mentalmente dalla partita e rischia grosso, perdendo anche il terzo parziale: 25-15 e 2-1 per l'Itas Trentino. Come un animale ferito, però, gli umbri reagiscono duramente inserendo in partita anche Semeniuk (15 punti), che riaccende l'impeto di Giannelli e compagni. Si arriva al 25-17, che pareggia il computo dei set e porta al tiebreak. Qui non c'è storia: Ishikawa (20 punti) e Ben Tara (14) dominano a muro e in attacco, col giapponese a siglare gli ultimi punti. Firenze si tinge così dei colori della Sir Susa Vim Perugia: 15-9 nel tiebreak e terzo successo consecutivo in Supercoppa.