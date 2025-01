Volley, Serie A1 femminile: Conegliano vola, ok Milano e Scandicci. Novara ko a sorpresa

Conegliano vacilla sensibilmente ma porta a casa la diciassettesima vittoria in altrettante partite grazie al 3-1 casalingo su Vallefoglia, volando sempre in vetta al campionato di Serie A1 femminile a quota 51 punti. Primi due set sul velluto per la Imoco (25-16 e 25-18), poi reazione delle pesaresi che strappano il 25-22 nel terzo set. Le marchigiane partono bene anche nel quarto, ma poi devono arrendersi 25-19. Con lo stesso punteggio vincono anche Scandicci e Milano: le toscane in trasferta rimontano Talmassons (19-25, 25-19, 25-17, 25-22), mentre la Numia regola il Bisonte a Firenze 25-20, 22-25, 25-17, 25-21 (decisiva ancora Paola Egonu con i suoi 20 punti). Milano aggancia Novara al terzo posto a quota 38 punti, con la Igor che cade a sorpresa 3-1 in rimonta a Cuneo (24-26, 25-22, 26-24, 25-21). Continuano quasi a braccetto in quinta e sesta posizione Bergamo (33 punti) e Chieri (32 punti), entrambe senza intralci in questo turno: le lombarde superano Roma 3-0 (25-20, 25-21, 25-18), mentre le piemontesi espugnano la E-Work Arena di Busto Arsizio 25-22, 25-20, 25-22. In zone più basse di classifica arriva il successo esterno di Pinerolo, 3-1 sul campo di Perugia con il punteggio di 28-26, 23-25, 25-17, 25-15.