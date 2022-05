Volley, Serie A1 Femminile: Conegliano è ancora regina d’Italia, Monza cade in finale

VOLLEY DONNE

Venete imbattibili, il quarto scudetto consecutivo è loro: la Vero Volley si arrende 3-2 in casa in gara 4

Conegliano si conferma regina indiscussa del volley femminile italiano. La Imoco supera Monza nella finale scudetto della Serie A1 e conquista il quarto titolo tricolore consecutivo, decisiva la vittoria 3-2 in gara 4 a casa della Vero Volley: 25-20, 23-25, 25-21, 21-25, 15-8 i parziali che consentono alle ragazze di Santarelli di scrivere un’altra pagina di storia della nostra pallavolo, trascinate da Paola Egonu. Brianzole a testa alta. IPP

La Imoco Volley è sempre più dominatrice assoluta della Serie A1 Femminile: Conegliano conquista infatti il quarto scudetto consecutivo grazie alla vittoria in gara 4 su Monza, 3-1 il conto totale e 3-2 il punteggio odierno (25-20, 23-25, 25-21, 21-25, 15-8 i parziali). Successo storico per le ragazze di coach Santarelli, la Vero Volley esce comunque a testa alta. Conegliano parte fortissimo e impone subito il proprio ritmo con Paola Egonu ispirata (37 punti a fine match per lei). Dopo l’equilibrio fino al 13 pari le venete scappano e chiudono senza difficoltà. Il secondo set vive sull’onda lunga del primo, la Imoco è sulle ali dell’entusiasmo mentre la Vero Volley sente la pressione e il contraccolpo psicologico. Il parziale sembra scivolare via in un batter d’occhio con Conegliano che sigla un tremendo +8, ma proprio quando la conquista del set sembra a un passo, Monza reagisce col cuore e accorcia con un’incredibile rimonta da 21-13 a 21-21. Diventa una inaspettata lotta punto a punto, arriva il clamoroso sorpasso brianzolo e il conto set è 1-1. Un miracolo per Orro e compagne, ottime Larson e Van Hecke (rispettivamente 16 e 15 punti ciascuna a fine match) e nel terzo set continua la battaglia con il pubblico di casa infuocato. Le ragazze di Santarelli scappano ancora una volta, questa volta però non tremano e tengono il muso davanti fino al 2-1. Monza non molla mai, i tifosi suonano la carica e nel quarto set la Vero Volley si mantiene attaccata alla partita con il cuore. Equilibrio assoluto quando ci si avvicina ai punti finali, la squadra di Gaspari infila un parziale di 5-0 proprio nel momento decisivo e si va al tie break. Tensione alle stelle e clima infuocato, la partita diventa una battaglia di testa e nervi, ma Monza si scioglie sul più bello e Conegliano non manca il poker scudetto.