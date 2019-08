Volley, Preolimpico: l’Italia affonda il Belgio 3-0

PUNTEGGIO PIENO

Il secondo match del girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vede nettamente prevalere l’Italia di volley femminile che, dopo avere battuto agevolmente il Kenya all’esordio del torneo, anche grazie a una scatenata Egonu supera con altrettanta comodità il Belgio: 25-17, 25-16, 25-16 il risultato finale a favore della formazione di Davide Mazzanti che non lascia alcun margine di replica. Domenica sera la sfida all’Olanda per strappare il pass per i Giochi in terra asiatica.

Le azzurre volano immediatamente sul 3-0 nel primo set grazie al super muro di Raphaela Folie. Il Belgio prova a rientrare subito in partita, ma l’Italia vola sul +6 con due ace di Paola Egonu e un mani fuori di Miriam Sylla (9-3). Bellissimo il primo tempo di Folie sull’ottima ricezione di De Gennaro per il 13-7, poi Sylla trova il pallonetto vincente; il primo tempo di Chirichella fissa il risultato sul 17-11. Lucia Bosetti va a muro su Sobolska, Malinov sorprende in palleggio la scoperta difesa belga (20-13). La sassata micidiale di Egonu, che salta mezzo metro sopra il muro e scaglia un autentico flagello, accompagna la nazionale italiana verso l’1-0, sancito dal muro di Chirichella su Herbots.

Il secondo set, aperto da un primo scambio molto lungo (prima Folie e poi Egonu vengono contenute, poi l’opposto scaglia un bolide imprendibile in parallela) si fa un po’ più equilibrato, ma solo fino al 7 pari. Malinov segna con un ace, Bosetti con un mani fuori di esperienza. Poi, dal 10-8 di Sobolska non c’è più partita: l’Italia mette a segno un parziale di 7-0 che vede protagoniste Sylla con due muri e un mani fuori (dopo il quale si lascia andare ad un urlo liberatorio), Egonu e Folie che stampa Grobelna. Sorokaite mette in crisi la ricezione belga, poi il primo tempo di Chirichella vale il 20-9. La capitana si ripete poco dopo (23-11) e la seconda frazione di gioco si chiude con un errore di Van Avermaet al servizio.

Altro inizio sprint anche nel terzo e ultimo set per le azzurre: Folie non sbaglia sull’alzata di De Gennaro, Grobelna attacca fuori e Van de Vyver commette invasione (3-0). Egonu si riaccende e mette a segno tre punti nel giro di quattro azioni per il 7-4. Bosetti mura su Sobolska e poi schiaccia a terra in diagonale (11-8). Egonu si scatena letteralmente su una bordata terrificante e poi trascina le sue compagne alla vittoria finale con un ace e un mani fuori (20-12). Chirichella sigla due ottimi punti, prima che un errore in battuta del Belgio regali il definitivo 3-0. Il PalaCatania esplode di gioia, in attesa dello scontro diretto di fuoco contro l’Olanda di domenica sera per potersi subito assicurare le Olimpiadi di Tokyo 2020.