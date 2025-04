Volley, playoff Superlega: Perugia va sul 2-0 contro Civitanova

Si prende anche gara-2 Perugia contro Civitanova, la finale Scudetto di Superlega dista solo una partita. Partenza forte dei padroni di casa nel primo set, dopo il 3-0 subito in gara-1. I marchigiani volano sul 5-1, ma dopo il time-out gli avversari riescono a rientrare. Gli attacchi di Nikolov sembrano trascinare la Lube, ma il bulgaro soffre le offensive di Ben Tara. Gli umbri mettono la freccia verso la fine del set anche grazie ai servizi strepitosi di Plotnytskyi, andando a chiudere con il 25-21 che vale il vantaggio. Civitanova prova ad aggrapparsi a Podrascanin in avvio di secondo set, con Perugia che invece cala leggermente in attacco. Nikolov è molto più ispirato, la Lube sfrutta il momento e pareggia i conti con il 25-18 che vale l’1-1. La Sir reagisce e allunga subito nel terzo set, ma Boninfante mette a segno tre Ace consecutivi per tornare sul 23-23. Nel momento più critico gli umbri mettono il turbo, chiudendo con il 25-23 per riportarsi avanti sul 2-1. Allungo decisivo nel quarto set? Non proprio, perché la difesa dei padroni di casa fa la differenza nel quarto parziale. Ben Tara è inceppato e non trova continuità, oltre ad essere sempre sollecitato in difesa. Civitanova commette pochi errori e riporta ancora una volta la sfida in parità, con il 2-2 che arriva dopo il 25-21. Si decide quindi tutto al tie-break, in cui gli uomini di Lorenzetti tornano a mettere il turbo: Plotnytskyi e Semeniuk sono una furia a servizio e in attacco, con Perugia che chiude i conti sul 15-10. Mercoledì 16 aprile la Sir ha la chance di chiudere la serie, ora sul 2-0, approdando in finale Scudetto di Superlega.