Volley, playoff SuperLega: Perugia e Modena in semifinale, Piacenza si guadagna gara 3

VOLLEY

Sir Safety e Leo Shoes si sfideranno per un posto in finale dopo aver eliminato Cisterna e Milano, la Gas Sales Bluenergy rimonta Trentino

Perugia non sbaglia e vola in semifinale scudetto della SuperLega di volley. La Sir Safety travolge 3-0 Cisterna (25-23, 25-20, 25-20) e chiude la serie sul 2-0: sfiderà Modena, visto che la Leo Shoes batte Milano al tie-break (17-25, 25-14, 22-25, 25-18, 15-13). L'unico match ad andare a gara 3 è Trentino-Piacenza: la Gas Sales Bluenergy batte in rimonta l'Itas e si impone con il punteggio di 21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22. ufficio-stampa

Perugia non sbaglia e vola in semifinale playoff della SuperLega travolgendo in tre set Cisterna e chiudendo sul 2-0 la serie dei quarti di finale. A Latina, non c'è storia: netto 3-0 per la Sir Safety che si impone 25-23, 25-20, 25-20 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Un match nel quale incidono i 16 punti di Leon Venero e i 14 di Rychlicki per gli ospiti, mentre non bastano i 18 di Dirlic per la Top Volley dopo una gara dominata dagli umbri, primi alla fine della Regular Season.

L'avversaria di Perugia sarà Modena: la Leo Shoes supera infatti in rimonta Milano aggiudicandosi il 2-0 che vale la semifinale e che elimina la formazione di Piazza. All'Allianz Cloud, Milano va avanti di un set in due circostanze: dopo il 25-17 del primo e il 25-22 del terzo, con in mezzo il dominante 25-14 per la Leo Shoes. Gli emiliani trovano comunque una grande rimonta e, dopo il 25-18 del quarto parziale, vincono di misura il quinto (15-13), chiudendo la serie del quarto di finale. Una vittoria che porta le firme di Earvin Ngapeth e Yoandy Leal, che di fatto vincono un set per parte da soli realizzando entrambi 23 punti.

L'unica serie ancora aperta dei quarti di finale è Trentino-Piacenza: al termine di un'epica gara 2, infatti, la Gas Sales Bluenergy si impone in cinque set con il punteggio di 21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22. Successo che arriva in rimonta, visto che l'Itas si porta sul 2-0: trascinati da Stern e Russell, però, i padroni di casa pareggiano il conto e si aggiudicano un tie-break di fatto lungo quanto un normale set. Alla fine è 24-22 per Piacenza, che trionfa quindi 3-2 pareggiando la serie: servirà gara 3 per stabilire chi sfiderà la Lube Civitanova in semifinale.