Volley: Piacenza sul velluto, Perugia in rimonta. Ok Conegliano nel femminile

SERIE A1 FEMMINILE

In Serie A1 prosegue la stagione dominante di Conegliano, vincente con un netto 3-0 su Scandicci: 25-20, 25-23, 30-28 il risultato dei tre set, con l’Imoco che sale così a 21 punti e conferma il suo status di indiscussa prima della classe. Grande prova di Haak, autrice di 27 punti. Festeggia anche Novara, grazie al 3-1 su Firenze, in un match che si decide in quattro set: 25-21, 21-25, 25-21, 25-18 il punteggio a favore della Igor, che concede solo il secondo parziale alle avversarie in trasferta. Stesso risultato per Bergamo, che cede il primo set a Vallefoglia, ma poi ribalta tutto nelle frazioni seguenti: 17-25, 25-23, 26-24, 25-20 il totale. Torna alla vittoria Chieri, a cui serve però il tie-break per battere la Talmassons 3-2 (25-18, 21-25, 25-18, 24-26, 15-10). Conferma il suo momento positivo Busto Arsizio, vincente sempre per 3-2 su Pinerolo con i parziali di 22-25, 29-27, 25-13, 20-25, 15-8. Ad aggiudicarsi la sfida di fondo classifica tra Cuneo e Roma è invece la Honda Olivero per 3-1 (22-25, 25-19, 25-15, 25-22).