Volley: Perugia schiacciasassi, Trento cade a Civitanova. Nel femminile Conegliano vola

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano non si ferma più in A1 femminile, e nella decima giornata centra l’undicesima vittoria su altrettante partite (un match già anticipato per le Pantere). La Imoco regola con un secco 3-0 Novara, in una partita mai in discussione se non leggermente nel terzo set (25-21, 25-16, 25-23). Potenzialmente al secondo posto Scandicci, che piega 3-1 Chieri (25-16, 21-25, 25-18, 25-12) ed è a 24 punti in classifica, a -1 da Milano che (come Conegliano) ha però già giocato una partita in più. La Numa fa il suo dovere, vincendo 3-1 a Bergamo con il punteggio di 25-20, 25-21, 22-25, 25-22. Successo netto anche per Roma in casa di Perugia (3-0 in crescendo 25-22, 25-20, 25-16), mentre la palma di incontro più avvincente del turno se la prende la sfida tra Vallefoglia e Pinerolo: le ospiti vincono 3-2, impedendo la super rimonta alle pesaresi con un tie-break chiuso sul 22-20 dalla Wash4Green (25-20, 25-23, 22-25, 20-25, 22-20).