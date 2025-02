Volley: Perugia risponde a Trento in Superlega, in A1 Conegliano piega Novara

SERIE A1 FEMMINILE

Arriva alla ventitreesima giornata la prima vittoria non a punteggio pieno di Conegliano, che rimane imbattuta ma raccoglie solo due punti nel successo esterno per 3-2 sul campo di Novara. La Imoco, primissima in classifica con 14 punti di vantaggio su Scandicci, viene ripresa dalla Igor ben due volte (25-19, 19-25, 25-23, 19-25), ma evita ancora una volta il primo ko in stagione con un grande tie-break (15-10). Tutto facile invece per Milano: la Numia regola Bergamo in tre set con il punteggio di 25-18, 25-16 e 25-20: ora Egonu e compagne sono al terzo posto, a -1 da Scandicci. Vittorie casalinghe per 3-1 sia per Pinerolo (contro Vallefoglia, messa anche nel mirino in ottica play-off) che per Cuneo (su Talmassons), mentre Perugia e Busto Arsizio sono entrambe corsare ed entrambe attraverso il tie-break rispettivamente contro Roma e Firenze.