Stefana Veljković si prende una pausa dal volley per dedicarsi a un progetto ancora più grande, che per lei ha da sempre più valore di qualsiasi medaglia: un figlio. L'annuncio della gravidanza arriva direttamente dalla Serbia, dove fonti vicine alla centrale e al suo fidanzato, il fuoriclasse di Trento Srećko Lisinac, confermano la lieta notizia. Sempre dal loro paese di origine affermano che l'ex-giocatrice di Novara non potrà partecipare alla Olimpiadi di Tokyo. Sarebbe una grave perdita per il c.t. Terzić, anche se per una causa più che giustificabile. Busto Arsizio, Scandicci e Fenerbahçe l'hanno seguita con attenzione, ma il sogno di diventare madre ha prevalso.

Veljković, un futuro da mamma

Italy Photo Press



Instagram

Getty Images



Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram







Italy Photo Press



Instagram

Getty Images



Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte