Volley: Perugia prosegue a punteggio pieno in Superlega, tra le donne guidano Novara e Conegliano

VOLLEY

© twitter Prosegue l'egemonia della Sir Safety Susa Perugia nella Superlega di volley maschile: gli umbri sconfiggono 3-0 l'Allianz Power Volley Milano e restano in testa a punteggio pieno. Inseguono a distanza l'Itas Trentino e la Lube Civitanova, vittoriose contro Verona e Monza. Nel campionato femminile, la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 Bergamo e aggancia in vetta la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Vittorie anche per Chieri e Scandicci.

SUPERLEGA MASCHILE

La sesta giornata della Superlega maschile vede proseguire il dominio netto ed assoluto della Sir Safety Susa Perugia, che sconfigge 3-0 l'Allianz Powervolley Milano e resta a punteggio pieno, con sei vittorie su sei e una gara da recuperare. Nel primo set, Milano mette in difficoltà Giannelli e compagni, che devono rimontare e vincono solo ai vantaggi col punteggio di 26-24. La resistenza meneghina viene così spezzata, e i restanti due set vengono controllati dalla capolista, che completa il 3-0 coi parziali di 25-22 e 25-19. Il top-scorer è Rychlicki, con 17 punti. Perugia in testa con 18 punti, inseguita a distanza dall'Itas Trentino (13) e dalla Cucine Lube Civitanova (12): i marchigiani sconfiggono 3-1 la WithU Verona Volley, perdendo a sorpresa il primo set. L'approccio è da dimenticare per la Lube, che perde 25-16 e rischia grosso anche nel secondo set. Nikolov e compagni raddrizzano però la sfida, portando gli scaligeri ai vantaggi e vincendo 26-24. I successivi set vedono emergere la maggior qualità di Civitanova, che porta a casa la partita vincendo 25-21 e 26-24 in un quarto set molto combattuto: sugli scudi Gabi Garcia Fernandez e Nikolov, con 26 e 21 punti ad annullare la super-prestazione di Sapozhkov (24). Vince anche l'Itas Trentino, che sconfigge 3-0 la Vero Volley Monza in una sfida più equilibrata di quanto potrebbe sembrare dal punteggio. Il primo set è combattuto, con Trento ad effettuare lo scatto decisivo nelle fasi finali e vincere 25-22. Dopo un secondo set in pieno controllo (25-20), succede di tutto nel terzo e decisivo parziale: l'Itas Trentino rimonta ed effettua quello che sembra un allungo vincente portandosi sul 23-19, salvo poi essere raggiunta dai rivali. Si va ai vantaggi, con continui ribaltoni che premiano Michieletto e compagni: finisce 30-28 ed è Trento ad esultare, coi 19 punti di Kaziyski e gli 11 dell'azzurro. Nell'altra sfida di giornata, arriva il rotondo 3-0 di Modena Volley sulla Top Volley Cisterna (25-15, 25-19, 25-20): gli emiliani scattano subito con le giocate di Bruno e Adis Lagumdzija, portandosi sul +9 e vincendo 25-15 il primo set. I successivi due parziali hanno lo stesso copione, con un avvio equilibrato e lo scatto di Modena nel prosieguo della sfida: l'MVP indiscusso è Lagumdzija con 26 punti. Nella giornata di ieri, Piacenza aveva sconfitto 3-0 Taranto con le grandi prestazioni di Leal (16) e del duo Romanò-Lucarelli (11). Era stata rinviata nei giorni scorsi per varie positività al Covid nella formazione ospite, invece, la sfida tra la Pallavolo Padova e l'Emma Villay Aubay Siena.

SUPERLEGA FEMMINILE

C'è una coppia in testa al termine della quinta giornata della Superlega femminile: Igor Gorgonzola Novara e Prosecco DOC Imoco Conegliano proseguono infatti a braccetto con 14 punti. Dopo la vittoria ottenuta ieri dalle venete, trascinate da Haak (20) e Kelsey Robinson (16) nel 3-1 in rimonta alla Cuneo Granda S. Bernardo, arriva infatti la pronta risposta delle piemontesi: Novara sconfigge con lo stesso punteggio Bergamo. Partenza soft per la Igor Gorgonzola, che non approccia la partita nel modo giusto e perde 25-18 il primo set. Nei parziali seguenti, però, Caterina Bosetti e la 22enne Karakurt dominano a livello difensivo: il secondo set viene vinto col punteggio di 25-21 ed è un assolo per le piemontesi, con 23 punti della turca e 14 dell'azzurra. Insegue a un punto di distanza e a punteggio pieno la Vero Volley Milano, che ieri aveva sconfitto 3-0 Macerata, trascinata da Jordan Thompson (17). Tornando ale partite di oggi, implacabile 3-0 della Reale Mutua Fenera Chieri alle rivali del Bisonte Firenze: solo il primo set è combattuto e finisce 25-22 per le piemontesi, poi Grobelna (15 punti) e compagne dilagano fino a dominare con due netti parziali (25-14 e 25-12). Chieri sale così a 12 punti, in tandem con la Savino Del Bene Scandicci: le toscane sconfiggono 3-1 Pinerolo, che resta il fanalino di coda con un solo punto e cinque ko. Scandicci domina sin dalle prime fasi, vincendo il primo set con un rotondo 25-13 e resistendo ai timidi tentativi di rimonta nel secondo (25-18), salvo poi perdere il terzo parziale (22-25) e prolungare la sfida. Il quarto ed ultimo set è un assolo per la Savino Del Bene, che lo vince con un inappellabile 25-8 e porta ben cinque atlete in doppia cifra: la topscorer è la cinese Ting Zhu, con 16 punti a referto. Nella zona centrale della classifica, arrivano invece le vittorie della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e della Trasportipesanti Casalmaggiore. Le marchigiane sconfiggono 3-0 Busto Arsizio (25-18, 25-18-25-21), trascinate dai 16 punti di Kosheleva e dai 13 dell'azzurra D'Odorico, mentre le lombarda hanno la meglio in tre set sulla Bartoccini-Fortinfissi Perugia (25-21, 25-16, 25-14): gara senza storia, con Casalmaggiore avanti in tutti e tre i parziali e trascinata dai 20 punti di Alexandra Frantti. Arriva dunque il quarto ko in cinque gare per Perugia.