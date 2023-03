Volley: Perugia inarrestabile in Superlega, Conegliano vince in Serie A1 femminile

VOLLEY

Per la Sir Safety arriva il ventunesimo successo a Taranto, l'Imoco passa in casa di Milano

© twitter Continua l'inarrestabile corsa di Perugia in Superlega: la Sir Safety domina in tre set e si impone 25-22, 25-19, 25-19 su Taranto. Gli umbri restano nettamente in vetta davanti all'Itas Trentino, che batte 3-1 (25-27, 25-22, 25-21, 29-27) Padova e supera Modena, battuta in casa al tie-break da Monza. Nella Serie A1 femminile, Conegliano travolge la Vero Volley Milano (25-23, 25-15, 25-23) e resta davanti a Scandicci (netto 3-0 a Chieri).

SUPERLEGA

Perugia non sbaglia e centra la ventunesima vittoria in altrettante partite di Superlega. Netti i parziali del successo della Sir Safety Susa: 25-22, 25-19, 25-19 in favore della formazione di Anastasi, che sorride grazie ai 16 punti di Herrera, ai 13 di Plotnystkyi e i 10 di Resende e Semeniuk. Gli umbri restano così primi con solo successi, mentre al secondo posto sale Trentino: l'Itas ribalta Padova (avanti 27-25 dopo il primo set) grazie al 25-22, 25-21, 29-27 dei successivi tre parziali.

Un trionfo che vale il sorpasso su Modena, battuta al tie-break da Monza. La Vero Volley sembra sprecare il doppio vantaggio (25-23, 25-18), con la Valsa Gruop (30-28, 25-18) che pareggia: decisivo il 18-16 del tie-break. Il programma di giornata si completa con il netto 3-0 di Verona a Siena: 25-21, 25-20, 25-19.

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano resta prima nella Serie A1 femminile: l'Imoco si impone 25-23, 25-15, 25-23 in casa della Vero Volley Milano. All'Allianz Cloud, la Prosecco Doc vince grazie ai 15 punti di Kathryn Plymmer e i 14 di Isabelle Haak. Non cambia quindi la vetta, con Scandicci che resta alle spalle delle campionesse in carica grazie al netto 25-21, 25-20, 25-20 e riesce così anche ad allungare sul terzo posto della Vero Volley.

Sorridono in quattro set, invece, Vallefoglia, Casalmaggiore e Busto Arsizio, che si impongono rispettivamente su Bergamo (25-22, 25-11, 17-25, 25-12), Macerata (21-25, 25-18, 25-10, 25-17), e Pinerolo (16-25, 25-20, 25-21, 25-22), mentre l'unico match di giornata a terminare al tie-break è quello di Perugia, che si chiude con la vittoria in rimonta di Cuneo (22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-10).