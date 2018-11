Volley: Perugia e Modena in volo, Civitanova batte Trento al tie-break

04/11/2018

Non si ferma il rullo compressore: quinta vittoria su cinque gare e punteggio pieno per la Conad che soffre per un set con Siena, poi risolve la questione per 3-1 (23-25, 25-11, 30-28, 25-20). Ben 17 ace per gli umbri, con il solito superlativo Wilfredo Leon autore di 23 punti. Fa il suo dovere anche Modena, che batte Latina per 3-0 (25-23, 25-16, 25-18): al Palabarbuto di Napoli non c’è partita se non nel primo set, Christenson e Zaytsev fanno quello che vogliono. Alle loro spalle, in terza posizione, Civitanova, che batte Trento al termine di una gara tiratissima risolta soltanto al tie break (22-25, 25-14, 22-25, 25-20, 15-13). Quinto set al cardiopalmo, Trento scappa 6-2 ma Civitanova ha sette vite e con Russell e Juantorena rimonta vincendo uno scontro diretto già importante. Vittorie anche per Padova (3-1 a Monza), Verona (3-0 contro Sora) e Milano (3-1 contro Castellana).



Nell'A1 donne, dopo tre giornate continua il percorso netto di Novara, che non ha ancora lasciato un set per strada e prosegue la serie contro Bergamo. 3-0 senza discussioni anche oggi (25-12, 25-15, 25-15), Paola Egonu mattatrice con 15 punti. Si fa valere anche Busto Arsizio, che prevale altrettanto nettamente a Cuneo (25-18, 25-15, 25-19), nessun problema per le lombarde che ringraziano Grobelna, autrice di 19 punti. Alle spalle delle due battistrada, vittoria bella e importante di Casalmaggiore per 3-1 a Firenze. Primo set appannaggio delle toscane, poi rimonta ospite (19-25, 25-19, 25-15, 25-21), prestazione sontuosa della Rahimova che mette a terra addirittura 25 palloni. Inutili per Firenze i 20 della Lippmann. Vittorie esterne anche per Scandicci (3-0 a Chieri) e Brescia (3-1 a Roma contro il Club Italia).