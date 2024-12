Volley: Perugia è ingiocabile in Superlega, Conegliano vola nel femminile

SERIE A1 FEMMINILE

Anche la massima serie femminile ha la sua dominatrice: Conegliano non perde mai, e nel quindicesimo turno schiaccia 3-0 anche Talmassons per fare quattordici su quattordici in stagione (una partita ancora da recuperare). Le Pantere regolano le friulane con il punteggio di 25-22, 25-19 e 28-26, rischiando lievemente soltanto nel terzo set. Staccata di sei punti e con una partita in più c’è Scandicci, che si regala la vittoria nel derby toscano con il Bisonte Firenze per 3-1 in rimonta (27-29, 25-18, 25-13, 15-18): stesso risultato anche per la terza in classifica, Novara strappa la vittoria ribaltando Pinerolo in trasferta con il punteggio di 27-29, 25-19, 25-18, 25-23. Tutto facile per Milano, vittoriosa 3-0 a Roma (25-21, 25-23, 25-23), così come per Bergamo nel 3-0 interno con Busto Arsizio. Successi casalinghi per 3-1 sia per Vallefoglia (contro Perugia) che per Chieri (su Cuneo).