Volley: Perugia continua a vincere in Superlega

SUPERLEGA MASCHILE

Con la giornata inevitabilmente dimezzata per via del Mondiale per Club con protagoniste Lube e Trento, a prendersi la scena è Perugia, che piega 3-2 Verona nella dodicesima giornata e trova il momentaneo allungo sull'Itas. Serve però un tie-break (15-7) per avere ragione della Rana, che con il 25-23 del secondo e il 25-22 del quarto set risponde alla Sir Susa, che va due volte in vantaggio. Anche un'altra partita si risolve al tie-break: è quella tra Modena e Piacenza, con la Gas Sales che passa in Emilia e si impone 25-21, 16-25, 20-25, 25-20, 15-6. Chi non soffre è Milano: l'Allianz travolge 3-0 Taranto con il punteggio di 25-21, 25-19, 25-21. I padroni di casa fanno festa e centrano la settima vittoria in dodici partite, mentre la Gioiella Prisma incassa il nono ko e resta al terzultimo posto.