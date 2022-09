Volley, parte la caccia delle Azzurre al titolo mondiale

Ha preso il via l'avventura della nazionale italiana femminile al campionato mondiale 2022 di pallavolo, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d'Europa sono partite alla volta dell'Olanda: volo dall'aeroporto di Roma Fiumicino diretto ad Amsterdam e poi trasferimento ad Arnhem. La città dei Paesi Bassi ospiterà tutte le gare della prima giornata dei quattro gironi (24 squadre coinvolte) e poi sarà la sede delle pool A e D, mentre i raggruppamenti B e C si disputeranno rispettivamente a Danzica e Lodz.