Volley, Nations League: l’Italia vola in finale, Turchia travolta 3-0

Le azzurre di Mazzanti, trascinate dalla solita Egonu, espugnano Ankara in semifinale e domani affrontano il Brasile

E' ancora grande Italia nella Nations League di volley femminile. Le ragazze di Mazzanti volano in finale grazie alla vittoria in semifinale contro la Turchia ad Ankara: 3-0 il punteggio in favore delle azzurre con i parziali di 25-18, 28-26, 25-22 e decimo successo di fila nella competizione. Ennesima ottima prova di Paola Egonu che chiude con 26 punti, domani alle 17.30 c'è il Brasile che ha sconfitto la Serbia per 3-1.

Continua il momento magico dell’Italia femminile di volley. Le ragazze di Mazzanti volano in finale nella Nations League infilando la decima vittoria consecutiva tra fase a gironi e turni ad eliminazione diretta: vittima odierna, in semifinale, la Turchia che deve arrendersi 3-0 (25-18, 28-26, 25-22 i parziali) sotto i colpi della solita implacabile Paola Egonu (26 punti finali per lei). E pensare che il 27 giugno erano state proprio le turche, allenate dall’italiano Guidetti, a infliggere l’ultima sconfitta alle nostre ragazze.

Nel clima infuocato di Ankara, nonostante il pubblico tutto contro, è però l’Italia a giocare alla grande e a dominare le avversarie soprattutto nel primo e terzo parziale. Piccolo scatto d’orgoglio della Turchia nel secondo set, quando le padrone di casa hanno anche un set point, ma le azzurre sono travolgenti e tengono alta la concentrazione affrontando meglio i momenti chiave. Oltre a Egonu, che chiude il match point addirittura con un ace, ottima prova anche di Pietrini e Danesi. Domani finalissima alle 17.30 contro il Brasile che ha sconfitto 3-1 la Serbia nella prima semifinale.