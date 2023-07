Volley, Nations League: l'Italia travolge la Slovenia e blinda le Final Eight

NATIONS LEAGUE

Gli azzurri dominano in tre set: finisce 25-13, 25-22, 25-17, è terzo posto momentaneo dietro Giappone e Stati Uniti

© Getty Images L'Italia continua la risalita nella fase preliminare della Nations League maschile di volley. A Pasay, gli azzurri travolgono la Slovenia imponendosi nettamente e in tre set: 25-13, 25-22, 25-17 i parziali del successo della formazione di De Giorgi, che sale momentaneamente al terzo posto alle spalle di Giappone e Stati Uniti e blinda la qualificazione alle Final Eight. Decisivi Romanò (16 punti), Michieletto (13) e Lavia (13).

Missione agevolmente compiuta per l'Italia, che con il netto 3-0 alla Slovenia si garantisce la qualificazione alle Final Eight della Nations League maschile di volley. A Pasay, nelle Filippine, gli azzurri sono travolgenti: 25-13, 25-22, 25-17 i parziali di un successo mai in discussione per la formazione di De Giorgi. Decisamente senza storia il primo set, nel quale l'Italia allunga dopo il primo time-out obbligatorio volando sul 12-6 fino a salire addirittura sul 23-12 e, infine, sul 25-13 che regala il vantaggio ai campioni del mondo in carica.

Decisamente più equilibrato il secondo: fondamentale il break che consente all'Italia di passare dal 21-21 al 24-21, chiudendo poi al secondo set point. Nel terzo ed ultimo parziale, la Slovenia resta attaccata a Giannelli e compagni fino al 13-13, poi arriva un perentorio 11-3 che vale l'allungo definitivo. Al secondo match point, la contesa si chiude: 25-13, 25-22, 25-17. Scatenati Romanò, Michieletto e Lavia, che mettono a referto rispettivamente 16 (con 3 ace), 13 e 13 punti, mentre non bastano i 13 e i 10 di Cebulj e Urnaut alla Slovenia. Con questa vittoria, l'ottava in undici partite, l'Italia sale momentaneamente al terzo posto ma, soprattutto, blinda la qualificazione alle Final Eight. Sabato la sfida al Giappone, poi si scoprirà il piazzamento definitivo degli azzurri e, soprattutto, l'avversaria ai quarti di finale.